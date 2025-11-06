Экс-игрок «Зенита» предложил выпустить купюру 900 рублей с изображением Овечкина

Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров предложил выпустить новую купюру номиналом 900 рублей в честь рекорда российкого хоккеиста Александра Овечкина. Его слова передает Legalbet.

«Не знаю, хотел бы сам Овечкин быть на денежной купюре. Если бы он захотел, то это было бы круто и прикольно, наверное. Думаю, лучше бы какую-нибудь хоккейную арену или комплекс назвали в честь него», — заявил Быстров.

Встреча «Вашингтона» и «Сент-Луиса» завершилась победой «Вашингтона» со счетом 6:1. Овечкин забросил шайбу и первым в истории достиг отметки в 900 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.

В следующем матче регулярного чемпионата «Вашингтон» сыграет с «Питтсбургом». Встреча состоится 7 ноября. Команды выйдут на лед в 3.30 по московскому времени.

В апреле Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах. В матче против «Лос-Анджелес Кингз» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

Александр Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ.

Ранее Вячеслав Фетисов объяснил, почему Овечкин не забивал.