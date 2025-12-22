Миру предсказали дефицит продуктов из-за климатического кризиса

Климатический кризис в мире может привести к дефициту урожая из-за ускоренного размножения вредителей. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Reviews Earth & Environment.

Ученые спрогнозировали, что при потеплении на два градуса ущерб от вредителей для пшеницы вырастет на 46%, риса — на 19%, а кукурузы — на 31%. По словам специалистов, в тепле такие вредители, как тля, листовертка, гусеницы и саранча, размножаются быстрее и начинают мигрировать в Европу, США и на высоты.

Также из-за тепла увеличивается период, когда насекомые могут атаковать урожай. Ученые отметили, что уже сейчас вредители и болезни уничтожают 40% мирового урожая. Тепло также снижает урожайность зерновых культур на 6-10% за каждый градус потепления, говорится в исследовании.

До этого ученые из Пенсильванского университета в США выяснили, что за последние 75 лет изменение климата привело к трехкратному увеличению частоты опасных атмосферных явлений, вызывающих продолжительные волны тепла, засухи и наводнений. Климатологи определили, что в 1950-х за лето происходило в среднем одно масштабное волновое событие, сейчас их число возросло до трех. Примерами таких событий стали сильная жара на северо-западе Тихого океана в 2021 году, мощная тепловая волна в России в 2010 году и рекордные температуры в Европе в 2003 году, отметили ученые.

