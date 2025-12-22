Лавров провел переговоры с главой МИД Венесуэлы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Венесуэлы Иваном Хилем провели телефонный разговор, в ходе которого они выразили серьезную озабоченность усилением эскалационных действий США в Карибском море, Об этом сообщили в пресс-службе в МИД РФ.

Там заявили, что эти действия Соединенных Штатов чреваты далеко идущими последствиями для этого региона и создают угрозу международному судоходству.

Во внешнеполитическом ведомстве также отметили, что в ходе переговоров российская сторона подтвердила «всестороннюю поддержку и солидарность с руководством и народом Венесуэлы в текущем контексте».

17 декабря президент США Дональд Трамп объявил о «полной и всеобъемлющей блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее». Он также заявил, что признал правительство республики террористической организацией за «кражу» активов Вашингтона, и пообещал, что военная активность Соединенных Штатов вокруг страны будет усиливаться до тех пор, пока Каракас не вернет всю нефть, землю и другие ресурсы. Правительство Венесуэлы отвергло заявление Трампа, отметив, что республика «никогда больше не станет колонией ни одной империи». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

