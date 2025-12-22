На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Житель Энергодара получил ранение в результате атаки ВСУ

Балицкий: ВСУ атаковали Энергодар, ранен мирный житель
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Житель Энергодара получил ранение в результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

По его словам, мужчину 1948 года рождения доставили в больницу, где ему была оказана вся необходимая помощь. Пострадавший находится в стабильном состоянии, добавил глава региона.

Энергодар является городом — спутником Запорожской атомной станции.

До этого глава Энергодара Максим Пухов сообщил, что ВСУ нанесли удар по объектам критической инфраструктуры Энергодара с помощью дронов и артиллерии. По его словам, одной из целей стала подстанция «Луч». Пухов предупредил горожан об угрозе повторных ударов и призвал их немедленно покинуть улицы ради собственной безопасности.

5 декабря во дворе жилого дома в центре Энергодара рядом со зданием городской администрации упал украинский беспилотник. Взрыв не произошел, поскольку дрон не сдетонировал.

Ранее глава МАГАТЭ счел ситуацию с безопасностью на Запорожской АЭС хрупкой.

