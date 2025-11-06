В победе «Динамо» над «Зенитом» не увидели выхода из кризиса

Ташуев о победе «Динамо» над «Зенитом»: не могу сказать о выходе из кризиса

Тренер Сергей Ташуев отреагировал на победу московского «Динамо» в выездном матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России над петербургским «Зенитом», заявив, что пока не может сказать, что динамовцы вышли из кризиса, передает «Евро-Футбол.Ру».

«В чемпионате «Динамо» будет сложнее, потому что там выходят на поле составы основные и концентрация выше. Поэтому не могу сказать, вышла ли команда из кризиса», — сказал Ташуев.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, завершилась с результатом 3:1. Счет в матче открыл московский клуб, голом на 53-й минуте отметился Иван Сергеев. «Зенит» сравнял на 76-й минуте, гол на свой счет записал Педро, его ассистентом выступил Максим Глушенков. Победный гол «Динамо» оформил Ульви Бабаев с передачи Константина Тюкавина на 82-й минуте. Финальную точку в матче на 90+3-й минуте поставил Тюкавин.

Ответный матч будет сыгран в Москве на стадионе «Динамо» 27 ноября. Начало встречи — 20:30 по московскому времени.

Ранее Юрий Семин заявил, что ему не понятен формат Кубка России.