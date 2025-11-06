Семин о поражении «Зенита» от «Динамо»: мне не понятен формат Кубка России

Тренер Семин заявил, что ему не понятен формат Кубка России

Тренер Юрий Семин отреагировал на поражение петербургского «Зенита» от московского «Динамо» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России признался, что не понимает нынешний формат Кубка России, передает «Чемпионат».

«Я не понимаю этой системы розыгрыша Кубка России. «Зениту», конечно, крайне тяжело будет отыграться у «Динамо», а надо ли отыгрываться? Мне этот формат непонятен», — сказал Семин.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, завершилась с результатом 3:1. Счет в матче открыл московский клуб, голом на 53-й минуте отметился Иван Сергеев. «Зенит» сравнял на 76-й минуте, гол на свой счет записал Педро, его ассистентом выступил Максим Глушенков. Победный гол «Динамо» оформил Ульви Бабаев с передачи Константина Тюкавина на 82-й минуте. Финальную точку в матче на 90+3-й минуте поставил Тюкавин.

Ответный матч будет сыгран в Москве на стадионе «Динамо» 27 ноября. Начало встречи — 20:30 по московскому времени.

Ранее фанаты «Зенита» ответили хейтерам.