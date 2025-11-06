Молодому футболисту «Локомотива» посоветовали перейти в «Зенит»

Экс-футболист Александр Бубнов на YouTube-канале «Коммент.Шоу» посоветовал игроку московского «Локомотива» Алексею Батракову перейти в петербургский «Зенит».

«Говорю, что Батракову нужно уходить в «Зенит». Батраков неплохо бы смотрелся в «Спартаке», вот здесь бы он прибавлял. В «Краснодаре» его с обеими руками», — сказал Бубнов.

Батраков является воспитанником академии «Локомотива». Он дебютировал за основной состав команды весной 2024 года. За это время полузащитник принял участие в 61 матче, записав на свой счет 28 голов и 14 результативных передач. На счету игрока 8 встреч за сборную России.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.

Ранее сообщалось о том, что «ПСЖ» хочет купить полузащитника «Локомотива».