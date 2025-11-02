На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«ПСЖ» хочет купить полузащитника «Локомотива»

«ПСЖ» нацелился на приобретение полузащитника «Локомотива» Батракова
true
true
true
close
ФК «Локомотив» Москва

Французский «Пари Сен-Жермен» определил 20-летнего полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в шорт-лист и может предпринять попытку приобрести футболиста предстоящим летом. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Представители агентства общаются с различными клубами из разных европейских чемпионатов, в том числе и с «ПСЖ». Алексей сейчас сконцентрирован на игре за «Локомотив» и сборную России», — заявил агент футболиста Вадим Шпинев. При этом он уточнил, что окончательное решение будет приниматься только после согласования между клубами.

Алексей Батраков является воспитанником академии «Локомотива». Он дебютировал за основной состав команды весной 2024 года. За это время полузащитник принял участие в 61 матче, записав на свой счет 28 голов и 14 результативных передач. На счету игрока 8 встреч за сборную России.

В «ПСЖ» уже играет вратарь Матвей Сафонов с лета 2024 года. В дебютном сезоне вратарь провел 17 матчей во всех турнирах, пропустил 13 голов и семь раз сохранил свои ворота «сухими». Он также в составе клуба стал чемпионом Франции и победителем Лиги чемпионов, хотя в финальных матчах плей-офф ЛЧ не участвовал.

Ранее «Спартак» впервые в истории стал чемпионом России.

