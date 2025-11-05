На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Автобус с фанатами «Барселоны» сгорел перед матчем Лиги чемпионов

Автобус с болельщиками «Барселоны» сгорел перед матчем Лиги чемпионов с «Брюгге»
Albert Gea/Reuters

Автобус с фанатами «Барселоны» загорелся на парковке перед матчем четвертого тура общего группового этапа Лиги чемпионов с бельгийским «Брюгге». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации СМИ, к возгоранию привело шоу с использованием пиротехники, которое на парковке устроили болельщики. Зажженный файер вызвал возгорание, поднялся высокий столб дыма, а огонь перекинулся на крышу одного из автобусов, прибывших в Бельгию из Испании. Информации о пострадавших нет.

В матче завершился первый тайм, игра проходит на стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге. Хозяева ведут со счетом 2:1. В их составе голами отметились Николо Трезольди, который открыл счет на 6-й минуте, и Карлуш Форбш, который отличился на 17-й минуте. Единственный мяч каталонцев забил Ферран Торрес на 8-й минуте игры.

Финал Лиги чемпионов 2026 года пройдет 30 мая 2026 года на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште. Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «ПСЖ», который в решающем матче обыграл итальянский «Интер» со счетом 5:0.

Ранее «Карабах» сенсационно сыграл вничью с «Челси» в Лиге чемпионов.

Футбол. Лига чемпионов
