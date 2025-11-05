На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Экс-тренер «Спартака» рассказал, где окажется «Балтика» в конце сезона

Тренер Гладилин заявил, что «Балтика» закончит сезон в середине таблицы
true
true
true
close
Александр Вильф/РИА Новости

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил после матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Балтикой» и «Ахматом», что калининградская команда завершит сезон в середине турнирной таблицы.

«Балтика» уже долго находится с качественной игрой и с хорошим атакующим стилем вверху таблицы, при таком раскладе они еще смогут некоторое время удивлять, но мое мнение, что где-то место восьмое-девятое будет за ними к концу сезона. Для них это нормально, они закрепятся спокойно в Премьер-лиге, не будут волноваться и дальше продолжат спокойно играть», — заявил Гладилин.

Матч завершился со счетом 2:0 в пользу калининградской «Балтики». Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев принял участие в голевой атаке своей команды в этом матче.

«Балтика» после 14 туров набрала 27 очков и располагается на пятом месте в турнирной таблице. Команда Андрея Талалаева на пять баллов отстает от лидирующего «Краснодара». «Ахмат» не побеждает на протяжении шести матчей во всех турнирах и с 16 баллами занимает девятую строчку.

Ранее ЦСКА проиграл «Динамо» из Махачкалы в Кубке России.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами