Экс-тренер «Спартака» рассказал, где окажется «Балтика» в конце сезона

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил после матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Балтикой» и «Ахматом», что калининградская команда завершит сезон в середине турнирной таблицы.

«Балтика» уже долго находится с качественной игрой и с хорошим атакующим стилем вверху таблицы, при таком раскладе они еще смогут некоторое время удивлять, но мое мнение, что где-то место восьмое-девятое будет за ними к концу сезона. Для них это нормально, они закрепятся спокойно в Премьер-лиге, не будут волноваться и дальше продолжат спокойно играть», — заявил Гладилин.

Матч завершился со счетом 2:0 в пользу калининградской «Балтики». Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев принял участие в голевой атаке своей команды в этом матче.

«Балтика» после 14 туров набрала 27 очков и располагается на пятом месте в турнирной таблице. Команда Андрея Талалаева на пять баллов отстает от лидирующего «Краснодара». «Ахмат» не побеждает на протяжении шести матчей во всех турнирах и с 16 баллами занимает девятую строчку.

