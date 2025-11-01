На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пойманному на кокаине игроку «Спартака» сократили дисквалификацию с четырех лет до месяца

Пойманному на кокаине хоккеисту Морозову сократили дисквалификацию
true
true
true
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Дисквалификация нападающего Ивана Морозова, который был отстранен из-за употребления наркотиков, была сокращена и уже завершилась. Об этом пишет «Матч ТВ».

1 ноября юридическая компания «Клевер Консалт» в Telegram-канале сообщила, что Морозов избежал длительной дисквалификации, санкции удалось снизить с четырех лет до одного месяца. Как указано в издании, дисквалификация завершилась 14 октября, соответственно, хоккеист может выступать в Континентальной хоккейной лиге.

Его статус в «Спартаке» — контракт заморожен, игрок по нему не получает зарплату. Клуб пока не получал официальные документы на этот счет. В клубе пока не решили, что будут делать дальше с игроком.

Информация о том, что Морозов временно отстранен, появилась на официальном сайте московского «Спартака» 16 сентября — за час до матча «Спартака» со столичным ЦСКА. В клубе отметили, что выявленное в положительной допинг-пробе вещество попало в организм спортсмена вне рамок деятельности «Спартака» и медицинского штаба команды. Позднее стало известно, что в пробе был обнаружен кокаин.

28 октября хоккеист признался в употреблении наркотиков, опубликовав сообщение в социальных сетях.

В текущем сезоне КХЛ Морозов является лучшим бомбардиром «Спартака», в прошлом розыгрыше он набрал 62 очка в 76 матчах.

Ранее российский теннисист был дисквалифицирован на четыре года за допинг.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами