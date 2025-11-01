Пойманному на кокаине игроку «Спартака» сократили дисквалификацию с четырех лет до месяца

Дисквалификация нападающего Ивана Морозова, который был отстранен из-за употребления наркотиков, была сокращена и уже завершилась. Об этом пишет «Матч ТВ».

1 ноября юридическая компания «Клевер Консалт» в Telegram-канале сообщила, что Морозов избежал длительной дисквалификации, санкции удалось снизить с четырех лет до одного месяца. Как указано в издании, дисквалификация завершилась 14 октября, соответственно, хоккеист может выступать в Континентальной хоккейной лиге.

Его статус в «Спартаке» — контракт заморожен, игрок по нему не получает зарплату. Клуб пока не получал официальные документы на этот счет. В клубе пока не решили, что будут делать дальше с игроком.

Информация о том, что Морозов временно отстранен, появилась на официальном сайте московского «Спартака» 16 сентября — за час до матча «Спартака» со столичным ЦСКА. В клубе отметили, что выявленное в положительной допинг-пробе вещество попало в организм спортсмена вне рамок деятельности «Спартака» и медицинского штаба команды. Позднее стало известно, что в пробе был обнаружен кокаин.

28 октября хоккеист признался в употреблении наркотиков, опубликовав сообщение в социальных сетях.

В текущем сезоне КХЛ Морозов является лучшим бомбардиром «Спартака», в прошлом розыгрыше он набрал 62 очка в 76 матчах.

Ранее российский теннисист был дисквалифицирован на четыре года за допинг.