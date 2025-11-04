Рудковская выложила видеообращение сына, которому вызывали скорую после шоу

Сын Плющенко, которому вызвали скорую после шоу, заявил, что он в порядке

Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александр, которому вызвали скорую помощь из-за высокой температуры после шоу 2Спящая красавица», рассказал, что с ним все в порядке. Его видеообращение выложила в своем Telegram-канале Яна Рудковская.

«В больнице я не лежал, все хорошо, просто скорая приехала меня осмотреть. По поводу того, что я вышел на шоу с температурой: это было лично мое решение, потому что меня некем было заменить. И тем более это был день рождения моего отца», — рассказал Плющенко-младший.

3 ноября в своей день рождения Плющенко-старший представил в Санкт-Петербурге шоу «Спящая красавица». После выступления он рассказал, что сын катался с температурой, поскольку для него не было замены.

В октябре Плющенко-младший одержал победу на соревнованиях по фигурному катанию в Наро-Фоминске. Он набрал 192,91 балла по сумме короткой и произвольной программ. Это были первые старты юного фигуриста в новом сезоне.

В академии подтвердили, что Александр был единственным участником в категории 1-го спортивного разряда. Несмотря на отсутствие конкуренции, спортсмен показал личный рекорд.

Ранее Плющенко высказался о выступлении сына без соперников.