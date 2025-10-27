«Мы никого не избегаем»: Плющенко о выступлении сына без соперников

Плющенко о победе сына: не влияем на ситуацию, поэтому выступал один

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко объяснил, почему его победивший на турнире в Наро-Фоминске 12-летний сын Александр был единственным участником в своей категории. Его слова передает Metaratings.

«Мы никого не избегаем. Это не наши соревнования, а официальный старт. Но, к сожалению, в Московской области недостаточно пацанов первого спортивного разряда. Мы не влияем на эту ситуацию, поэтому сын выступал один», — заявил Плющенко. Он подчеркнул, что турнир был официальным соревнованием, а не организацией академии.

Турнир под эгидой Федерации фигурного катания Московской области проходил 25-26 октября.

В академии подтвердили, что Александр был единственным участником в категории 1-го спортивного разряда. Несмотря на отсутствие конкуренции, спортсмен показал личный рекорд по сумме двух программ.

Александр Плющенко набрал 192,91 балла по сумме короткой и произвольной программ. Это были первые старты юного фигуриста в новом сезоне.

Ранее сын Плющенко выиграл турнир будучи единственным участником.