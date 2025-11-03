Тренер сербского клуба умер во время матча

Главный тренер сербского клуба «Раднички 1923» Младен Жижович скончался во время матча чемпионата страны. Об этом сообщает Telegraf.

В матче 14-го тура национального первенства «Раднички 1923» играли с «Младости». Специалист почувствовал себя плохо в середине первого тайма, у скамейки запасных он потерял сознание. Тренер был экстренно госпитализирован, однако врачи не сумели ему помочь, и он скончался.

После того как тренера увезли в больницу, матч был продолжен, однако уже через 20 минут остановлен вновь — футболистам сообщили, что специалист скончался. Некоторые игроки либо упали на газон, либо склонили колено в знак скорби.

Футбольный союз Сербии уже принес соболезнования родным и близким тренера. Причина смерти неизвестна.

Жижович проводил только третью встречу после своего назначения на пост главного тренера. Он возглавил «Раднички 1923» 22 октября. Специалисту было всего 44 года, в период игровой карьеры он выступал за боснийские, албанские и сербские клубы. Кроме того, он играл за сборную Боснии и Герцеговины.

Ранее фанат «Реала» умер после промаха Килиана Мбаппе с пенальти в матче против «Барселоны».