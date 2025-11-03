На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Тренер сербского клуба умер во время матча

Тренер сербского футбольного клуба «Раднички 1923» Жижович умер во время матча
Wikimedia Commons

Главный тренер сербского клуба «Раднички 1923» Младен Жижович скончался во время матча чемпионата страны. Об этом сообщает Telegraf.

В матче 14-го тура национального первенства «Раднички 1923» играли с «Младости». Специалист почувствовал себя плохо в середине первого тайма, у скамейки запасных он потерял сознание. Тренер был экстренно госпитализирован, однако врачи не сумели ему помочь, и он скончался.

После того как тренера увезли в больницу, матч был продолжен, однако уже через 20 минут остановлен вновь — футболистам сообщили, что специалист скончался. Некоторые игроки либо упали на газон, либо склонили колено в знак скорби.

Футбольный союз Сербии уже принес соболезнования родным и близким тренера. Причина смерти неизвестна.

Жижович проводил только третью встречу после своего назначения на пост главного тренера. Он возглавил «Раднички 1923» 22 октября. Специалисту было всего 44 года, в период игровой карьеры он выступал за боснийские, албанские и сербские клубы. Кроме того, он играл за сборную Боснии и Герцеговины.

Ранее фанат «Реала» умер после промаха Килиана Мбаппе с пенальти в матче против «Барселоны».

