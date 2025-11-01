Фанат «Реала» умер после промаха Мбаппе с пенальти в матче против «Барселоны»

Фанат «Реала» Бродкин умер во время матча с «Барселоной»

Израильский болельщик мадридского «Реала» Игаль Бродкин умер трибунах стадиона «Сантьяго Бернабеу» после того, как футболист «Реала» Килиан Мбаппе не реализовал пенальти в матче чемпионата Испании против каталонской «Барселоны», сообщает «Чемпионат» со ссылкой на Sport.es.

После пенальти Бродкин потерял сознание, некоторые болельщики стали сигнализировать о случившемся с целью остановить игру. Голкипер «Реала» Тибо Куртуа подошел к арбитру, рассказал о происшествии, но судья продолжил встречу.

«Реал» обыграл «Барселону» со счетом 2:1.

Мадридский клуб возглавляет турнирную таблицу национального первенства, набрав 27 баллов. Каталонцы идут на второй позиции, имея в активе 22 очка. В следующем матче чемпионата Испании, который состоится 1 ноября, «Реал» сыграет с «Валенсией» дома, а «Барселона» на следующий день на домашней арене примет «Эльче».

Ранее матч «Реала» и «Барселоны» завершился массовой потасовкой игроков.