Экс-тренер «Спартака» одним словом описал победу «Зенита» над «Локомотивом»

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Зенитом» и «Локомотивом» итоговая победа петербургской команды была ожидаемой.

«Неожиданности тут нет, «Зенит» сейчас в хороших кондициях. Все ожидали, что будет победа «Зенита», так что здесь другого и не могло быть. «Локомотив» не слишком удачно играет последнее время на выезде, команда привыкла действовать на переходах и в контратаках. Здесь полностью «Зенит» был сильней и заслуженно победил», — заявил Гладилин

Встреча, которая прошла в Санкт-Петербурге 1 ноября, завершилась со счетом 2:0. Первый мяч забил футболист «Зенита» Педро. Он отличился на девятой минуте матча. В конце встречи отличился Андрей Мостовой. Мостовой отпраздновал забитый мяч, надев черную маску, что является отсылкой к попытке его похищения в октябре 2025 года.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает третье место, набрав 29 очков. «Локомотив» идет на пятой строчке, имея в активе 27 баллов. Лидирует в чемпионате «Краснодар», набрав 32 балла.

