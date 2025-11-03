На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, на какой срок ЦСКА потерял важного защитника

В ЦСКА рассказали о состоянии здоровья Алеррандро и Мойзеса
Александр Вильф/РИА Новости

Московский ЦСКА в своем Telegram-канале поделился подробностями о состоянии здоровья нападающего Алеррандро и защитника Мойзеса.

«По результатам углублённого обследования у Мойзеса диагностировано повреждение одной из мышц голени. Лечение и восстановление займет около двух недель. У Алеррандро выявлено небольшое повреждение, но оно не должно помешать ему принять участие в игре чемпионата России с махачкалинским «Динамо», — указано в сообщении.

В 14-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА на своем поле играл с «Пари Нижним Новгородом». Мойзес попал в стартовый состав команды, однако за несколько минут до стартового свистка получил повреждение, и вместо него вышел Артем Бандикян. Алеррандро вышел на поле с первых минут и получил повреждение на 32-й минуте матча. Его заменил Тамерлан Мусаев.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась с результатом 2:0. Счет в матче открыл Иван Обляков, который на 40-й минуте реализовал 11-метровый удар. Второй гол армейцев оформил Матвей Кисляк на 82-й минуте.

ЦСКА в турнирной таблице РПЛ идет на втором месте, набрав 30 очков.

Ранее стало известно о серьезной судейской ошибке в матче ЦСКА.

Футбол. Чемпионат России
