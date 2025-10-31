Стало известно о серьезной судейской ошибке в матче ЦСКА

ЭСК: судья ошибочно назначил пенальти в ворота ЦСКА в матче КР с «Акроном»

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признался, что главный арбитр матча шестого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России между московским ЦСКА и тольяттинским «Акроном» Сергей Цыганок ошибся, когда назначил пенальти в ворота армейцев. Информация об этом опубликована на официальном сайте РФС.

На 90+5 минуте Цыганок указал «на точку» после просмотра VAR, увидев нарушение защитника ЦСКА Жоао Виктора. Комиссия постановила, что игрок армейцев не нарушал правила.

«Контакт в ногах между игроками, произошедший при развороте нападающего, является игровым и ненаказуемым. В действиях защитника нет дополнительного движения, а нога нападающего движется навстречу сопернику. Мяч после отскока от ноги Жоао Виктора остается под его контролем», — указано в заявлении.

Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 3:2. Футболист ЦСКА Артем Шуманский открыл счет на 45-й минуте встречи. Беншимол на 65-й минуте сравнял счет ударом с пенальти. Матвей Кисляк и Алеррандро в конце встречи вывели ЦСКА вперед. Беншимол на последней минуте матча ударом с пенальти установил окончательный счет игры.

ЦСКА занял первое место в группе D и сыграет в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России с махачкалинским «Динамо». «Акрон» вылетел из Кубка России, заняв последнее место в группе.

Ранее ЦСКА возглавил РПЛ, обыграв «Пари НН».