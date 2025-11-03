Экс-тренер «Спартака» объяснил два удаления «Краснодара»

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара» футболисты «горожан» не справились с эмоциями.

Игра, прошедшая в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена» 2 ноября, завершилась в пользу хозяев со счетом 2:1, в концовке встречи с поля были удалены Джон Кордоба и Дуглас Аугусто.

«Это чистая психология и эмоции, потому что они сами не ожидали, что после начала второго тайма поведут 2:0. «Спартак» на выезде обычно играет очень мощно, они неплохо вошли в игру после стартового свистка. Так что здесь чистая психология, эмоции навредили «Краснодару», — заявил Гладилин.

Первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 32 очка в 14 матчах. «Спартак» отстает от лидеров уже на десять очков, разместившись на шестом месте. На второй строчке располагается московский ЦСКА, в активе которого 30 очков. Замыкает тройку лидеров «Зенит», набравший 29 очков.

Ранее легенда ЦСКА озвучил главную проблему «Спартака».