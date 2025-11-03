«Это унизительно»: игрок ЦСКА о попытке похищения Мостового

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев признался, что был шокирован новостью о попытке похитить футболиста петербургского «Зенита» Андрея Мостового. Его слова приводит Sport24.

«Я обалдел от новости, что Мостового пытались похитить. Мне интересно, что в голове у людей, которые это делают. По всей стране на каждом углу камеры — и вы так делаете. Для меня это унизительно», — заявил футболист.

27 октября появилась информация, что Мостового попытались похитить на улице в Санкт-Петербурге. Футболиста схватили за руки и попытались затащить в машину. Спортсмен отбился с помощью случайного прохожего, который вмешался в происходящее.

Через два дня на том же месте преступники похитили зятя депутата Госдумы Вячеслава Макарова — бизнесмена Сергея Селегеня. Злоумышленники заставили его отдать 2,5 млн рублей, а также требовали передать остальное машинами через жену. Заведены уголовные дела за похищение и разбой. Похитители уже задержаны.

1 ноября «Зенит» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги со счетом 2:0 обыграл московский «Локомотив», Мостовой забил второй мяч петербуржцев.

