Легенда «Ростова» рассказал, почему у «Спартака» нет результата

Экс-футболист Дьяков: надо менять Станковича, у клуба ни игры, ни результата

Бывший футболист Виталий Дьяков заявил, что главного тренера «Спартака» Деяна Станковича после поражения от «Краснодара» необходимо убирать с поста, так как поводом для этого служит низкая результативность клуба. Его слова передает «Евро-Футбол.Ру».

«Состав сильнее, чем у ЦСКА, но все невпопад. Очевидно, что надо менять Станковича. У «Спартака» нет ни игры, ни результата», — заявил Дьяков.

Экс-футболист также отметил, что «Спартак» способен бороться лишь за пятое место, в то время как «Краснодар» и «Зенит» являются основными претендентами на чемпионство.

Матч на стадионе «Ozon Арена» завершился со счетом 2:1 в пользу «Краснодара», который доигрывал встречу в меньшинстве. «Газета.Ru» вела текстовую вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

По результатам игрового дня первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 32 очка в 14 матчах. На второй строчке располагается московский ЦСКА, в активе которого 30 очков. Замыкает тройку лидеров «Зенит», набравший 29 очков в 14 встречах в РПЛ.

Ранее «Спартак» обратился к болельщикам после поражения от «Краснодара».