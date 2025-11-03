«Спартак» обратился к болельщикам после поражения от «Краснодара»

Московский «Спартак» опубликовал обращение к болельщикам после поражения в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара» в Telegram-канале клуба.

«Обидное поражение в Краснодаре. Тяжелый вечер. Хочется его поскорее проанализировать и забыть», — сказано в официальном клубном заявлении «Спартака».

Матч на стадионе «Ozon Арена» завершился со счетом 2:1 в пользу «Краснодара», который доигрывал встречу в меньшинстве. «Газета.Ru» вела текстовую вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

По результатам игрового дня первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 32 очка в 14 матчах. На второй строчке располагается московский ЦСКА, в активе которого 30 очков. Замыкает тройку лидеров «Зенит», набравший 29 очков в 14 встречах в РПЛ.

Ранее поражение «Спартака» от «Краснодара» назвали заслуженным.