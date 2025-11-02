Станкович заявил, что «Спартак» был обескуражен, поэтому проиграл

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович положительно оценил игру «Краснодара» после проигрыша своей команды в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против южанам. Его слова передает «Чемпионат».

«Во втором тайме получалось больше, но второй мяч обескуражил команду. «Краснодару» нужно отдать должное: боевой футбол, они практически не рисковали. Нам не удалось сегодня реализовать то, что мы хотели», — заявил Станкович.

Матч на стадионе «Ozon Арена» завершился со счетом 2:1 в пользу «Краснодара», который доигрывал встречу в меньшинстве.

По результатам игрового дня первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 32 очка в 14 матчах. На второй строчке располагается московский ЦСКА, в активе которого 30 очков. Замыкает тройку лидеров «Зенит», набравший 29 очков в 14 встречах в РПЛ.

