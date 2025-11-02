Арбитр назвал ошибочным удаление игрока в матче «Краснодар» — «Спартак»

Бывший арбитр Российской премьер-лиги (РПЛ) Игорь Федотов заявил об ошибочном удалении игрока Джона Кордобы на 88-й минуте встречи 14-го тура между «Краснодаром» и «Спартаком», передает «Чемпионат».

«Первая желтая карточка Кордобе — решение резервного арбитра. Рука у Кордобы была в естественном положении, а игрок «Спартака» сам наткнулся на нее», — пояснил Федотов.

При этом судья признал вторую желтую карточку законной, отметив, что ассистент арбитра правильно зафиксировал нарушение против Литвинова.

Матч на стадионе «Ozon Арена» завершился со счетом 2:1 в пользу «Краснодара», который доигрывал встречу в меньшинстве.

По результатам игрового дня первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 32 очка в 14 матчах. На второй строчке располагается московский ЦСКА, в активе которого 30 очков. Замыкает тройку лидеров «Зенит», набравший 29 очков в 14 встречах в РПЛ.

Ранее «Краснодар» вернул лидерство, обыграв «Спартак» в матче РПЛ.