«Спартак» и «Краснодар» объявили составы на матч РПЛ

«Спартак» и «Краснодар» официально объявили стартовые составы на матч 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Краснодар»: вратарь Агкацев, Тормена, Коста, Оласа, Петров, капитан Сперцян, Батчи, Черников, Аугусто, Са, Кордоба.

«Спартак»: вратарь и капитан Максименко, Денисов, Ву, Литвинов, Дмитриев, Умяров, Мартинс, Фернандеш, Барко, Солари, Угальде.

Встреча между «Краснодаром» и «Спартаком» состоится 2 ноября. Команды выйдут на поле в 19.30 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

В турнирной таблице национального первенства «Краснодар» Мурада Мусаева идет на третьей строчке, набрав 29 очков. «Спартак» расположился на шестой строчке в таблице РПЛ, в активе команды 22 балла. В прошлом сезоне «Краснодар» стал чемпионом России.

Ранее «Балтика» разгромила «Ахмат» в матче РПЛ.