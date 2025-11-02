На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Балтика» одержала победу над «Ахматом» в матче РПЛ

«Балтика» одержала победу со счетом 2:0 в тренерской дуэли Талалаева и Черчесова
Максим Богодвид/РИА Новости

«Балтика» одержала уверенную победу над «Ахматом» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Матч проходил в Калининграде на стадионе «Ростех Арена» и завершился со счетом 2:0.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 9-й минуте Максим Петров открыл счет, пробив в левый нижний угол после быстрого аута. Во втором тайме Сергей Пряхин удвоил преимущество, головой замкнув передачу Петрова. Исход матча предопределила красная карточка Георгия Мелкадзе, полученная на 60-й минуте за опасную игру, — «Ахмат» играл в меньшинстве. В добавленное время Оффор вновь забрался в офсайд, а Гаджиев получил предупреждение за фол против Ковача.

«Балтика» после 14 туров набрала 27 очков и располагается на четвертом месте в турнирной таблице. Команда Андрея Талалаева на три балла отстает от лидирующего ЦСКА. «Ахмат» не побеждает на протяжении шести матчей во всех турнирах и с 16 баллами занимают девятую строчку.

Ранее «Оренбург» обыграл «Сочи» в матче аутсайдеров РПЛ.

Футбол. Чемпионат России
