«Балтика» одержала победу над «Ахматом» в матче РПЛ

«Балтика» одержала уверенную победу над «Ахматом» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Матч проходил в Калининграде на стадионе «Ростех Арена» и завершился со счетом 2:0.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 9-й минуте Максим Петров открыл счет, пробив в левый нижний угол после быстрого аута. Во втором тайме Сергей Пряхин удвоил преимущество, головой замкнув передачу Петрова. Исход матча предопределила красная карточка Георгия Мелкадзе, полученная на 60-й минуте за опасную игру, — «Ахмат» играл в меньшинстве. В добавленное время Оффор вновь забрался в офсайд, а Гаджиев получил предупреждение за фол против Ковача.

«Балтика» после 14 туров набрала 27 очков и располагается на четвертом месте в турнирной таблице. Команда Андрея Талалаева на три балла отстает от лидирующего ЦСКА. «Ахмат» не побеждает на протяжении шести матчей во всех турнирах и с 16 баллами занимают девятую строчку.

