Тренерская дуэль: «Балтика» Талалаева против «Ахмата» Черчесова. LIVE

Футбол. РПЛ. 14-й тур. «Балтика» — «Ахмат». ОНЛАЙН

Александр Вильф/РИА Новости
В одном из главных матчей 14-го тура Российской премьер-лиги «Балтика» в Калининграде принимает грозненский «Ахмат». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Мир Российская Премьер-лига. 14-й тур
1-й тайм
02 ноября 17:00
Балтика
Калининград, Россия
9' Петров
1 : 0
Ахмат
Грозный, Россия
Стадион «Ростех Арена», Калининград, Россия
1-й тайм

9' Петров

16' Пряхин

41' Беликов 45' Мурид

35' Силва

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
45+3'

Перерыв! «Балтика» — «Ахмат» — 1:0!

45+1'

Мурид получает желтую карточку, захватывая Силву руками за игровую майку.

45'

К основному времени первого тайма добавлено две минуты.

44'

Бориско без проблем овладевает мячом, который забросили футболисты «Ахмата» к нему в штрафную.

41'

Беликов не по правилам вступил в отбор против Исмаэла Силвы, за что получил предупреждение.

38'

Беликов пробивает головой в створ после углового, Шелия выловил мяч в руки.

35'

Силва приобнял Мурида, чего делать не стоит, когда хочешь без фола отобрать мяч у соперника. Желтая карточка.

34'

Хиль забрался в офсайд.

33'

Касинтура фолит на Саусе рядом с бровкой, игра приостановлена.

31'

Внешней стороной стопы Пряхин вырезал мяч на Хиля, но на перехвате сыграл Шелия.

28'

Первая замена в составе у «Ахмата»: Келиано уступает место на поле Гадио. Очень недоволен 42-й номер грозненцев этим решением Станислава Черчесова, но все же «пять» отбил российскому тренеру игрок.

27'

Пенальти нет, игра продолжается.

26'

Садулаев отмахнулся от Сауся в собственной штрафной, идет видеопросмотр на предмет пенальти в ворота гостей!

25'

Половина первого тайма позади, «Балтика» владеет территориальным преимуществом и совершенно закономерно ведет в счете.

23'

Пряхин просто блистательно прокидывает мяч между ног Ндонгу и выходит один на один к воротам Шелии, но мажет! Мажет, ударом с линии штрафной Сергей, вот это да!

22'

Хиль забрался в офсайд.

20'

И еще раз Талалаев подробросил своему футболисту для быстрого ввода мяча из аута, на этот раз Хиль пасовал на партнера, но мяч до чужой штрафной в этой атаке не добрался.

17'

Хиль шикарно обработал мяч на ход вбегавшему в штрафную Пряхину — казалось, что мячу деваться некуда, кроме как в ворота, но Сергей умудридся пробить мимо! 2:0 должно было быть сейчас!

16'

Пряхин прямой ногой шипами заехал в кость Келиано и получил всего лишь желтую! Отскочил откровенно Сергей в этом эпизоде.

13'

Все в порядке с вратарем грозненцев, игра возобновлена.

11'

Беликов столкнулся с Шелией во время подачи углового, держится за голову голкипер «Ахмата».

9'

Гол! Андрей Талалаев может записать себе голевой пас, именно главный тренер «Балтики» смог быстро вернуть мяч Саусю, который быстро вбросил аут вперед на Хиля! Не встретили Петрова защитники «Ахмата», а Максим блестяще покатил в левый нижний угол после передачи партнера, 1:0!

6'

Пряхин грубовато сфолил на Ндонге, но остался без предупреждения.

3'

Начало игры остается за хозяевами.

17:03

Игра началась! Поехали!

16:50

«Ахмат»: Шелия, Садулаев, Богосавац, Исмаэл Силва, Касинтура, Самородов, Мануэл, Гандри, Мелкадзе, Сидоров, Ндонг.

16:45

«Балтика»: Бориско, Варатынов, Мурид, Андраде Мурилло, Саусь, Пряхин, Филин, Беликов, Манелов, Петров, Хиль.

16:40

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В одном из главных матчей 14-го тура Российской премьер-лиги «Балтика» в Калининграде принимает грозненский «Ахмат». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

