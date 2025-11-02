«Оренбург» обыграл «Сочи» в матче аутсайдеров РПЛ

«Оренбург» одержал победу над «Сочи» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Газовик» в Оренбурге, завершилась с результатом 3:1. Счет в матче открыл «Оренбург», на 9-й минуте мяч забил Эмирджан Гюрлюк. На 37-й минуте футболист «Сочи» Михаил Игнатов оформил автогол, а через три минуты мяч за сочинский клуб забил Франсуа Камано. На 62-й минуте Хорди Томпсон сделал счет 3:1.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи, главным арбитром которой был назначен Евгений Буланов.

В турнирной таблице РПЛ «Оренбург» поднялся на 14-ю строчку, набрав 11 баллов. «Сочи» идет на позицию ниже и находится в зоне вылета из высшего дивизиона. В активе команды восемь очков.

В следующем матче национального первенства «Оренбург» на выезде сыграет с московским «Локомотивом» 9 ноября, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 15:15 по московскому времени. Сочинский клуб на день раньше примет на своем поле «Ростов», начало матча — 19:00 мск.

