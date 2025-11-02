На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В КХЛ положительно оценили наказание пойманного на кокаине игрока «Спартака»

Вице-президент КХЛ Каменский оправдал пойманного на кокаине хоккеиста Морозова
true
true
true
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Валерий Каменский положительно оценил решение о сокращении срока дисквалификации хоккеиста «Спартака» Ивана Морозова. Его слова приводит РИА Новости.

«Все мы в жизни ошибаемся. Будем надеяться, что это будет его последняя ошибка. Думаю, что парню нужно играть в хоккей, поэтому здорово, что разум восторжествовал. Теперь все будет зависеть от него»», — заявил Каменский.

Случай с положительным допинг-тестом Морозова стал четвертым в КХЛ за последние несколько месяцев. До этого допинг-пробы показали положительный результат у хоккеистов ЦСКА Владислава Каменева и Никиты Седова, а также у капитана «Автомобилиста» Анатолия Голышева.

1 ноября юридическая компания «Клевер Консалт» в Telegram-канале сообщила, что Морозов избежал длительной дисквалификации, санкции удалось снизить с четырех лет до одного месяца. Как указано в издании, дисквалификация завершилась 14 октября, соответственно, хоккеист может выступать в Континентальной хоккейной лиге.

28 октября хоккеист признался в употреблении наркотиков, опубликовав сообщение в социальных сетях.

Ранее пойманному на кокаине игроку «Спартака» сократили дисквалификацию с четырех лет до месяца.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами