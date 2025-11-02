В КХЛ положительно оценили наказание пойманного на кокаине игрока «Спартака»

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Валерий Каменский положительно оценил решение о сокращении срока дисквалификации хоккеиста «Спартака» Ивана Морозова. Его слова приводит РИА Новости.

«Все мы в жизни ошибаемся. Будем надеяться, что это будет его последняя ошибка. Думаю, что парню нужно играть в хоккей, поэтому здорово, что разум восторжествовал. Теперь все будет зависеть от него»», — заявил Каменский.

Случай с положительным допинг-тестом Морозова стал четвертым в КХЛ за последние несколько месяцев. До этого допинг-пробы показали положительный результат у хоккеистов ЦСКА Владислава Каменева и Никиты Седова, а также у капитана «Автомобилиста» Анатолия Голышева.

1 ноября юридическая компания «Клевер Консалт» в Telegram-канале сообщила, что Морозов избежал длительной дисквалификации, санкции удалось снизить с четырех лет до одного месяца. Как указано в издании, дисквалификация завершилась 14 октября, соответственно, хоккеист может выступать в Континентальной хоккейной лиге.

28 октября хоккеист признался в употреблении наркотиков, опубликовав сообщение в социальных сетях.

Ранее пойманному на кокаине игроку «Спартака» сократили дисквалификацию с четырех лет до месяца.