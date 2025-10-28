Нападающий «Спартака» признался в употреблении кокаина

Хоккеист московского «Спартака» Иван Морозов признался в своих соцсетях в употреблении кокаина.

«В моей допинг-пробе, взятой Кубке мэра Москвы, были выявлены следы кокаина. Я признаю нарушение антидопинговых правил. Употребление произошло во внесоревновательный период и не было связано со спортом», — сказал Морозов.

Случай с положительным допинг-тестом Морозова стал четвертым в КХЛ за последние несколько месяцев. До этого допинг-пробы показали положительный результат у хоккеистов ЦСКА Владислава Каменева и Никиты Седова, а также у капитана «Автомобилиста» Анатолия Голышева.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

4 февраля IIHF вновь продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

Ранее сообщалось о том, что Морозов имел проблемы с алкоголем.