Российский хоккеист стал третьей звездой дня в НХЛ

Nick Wosika-Imagn Images/Reuters

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Владимир Тарасенко был признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В ночь на 2 ноября «Миннесота» обыграла «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата с результатом 5:2. Тарасенко отметился заброшенной шайбой, а также записал на свой счет две результативные передачи. Еще один россиянин «Уайлд» — Кирилл Капризов — результативными действиями не отметился.

В июне 2025 года Тарасенко пополнил состав «Миннесоты». Прежняя команда Тарасенко «Детройт Ред Уингз» обменяла нападающего на будущую компенсацию. 33-летний российский хоккеист сменил четвертый клуб в лиге за последние два года. Ранее он на протяжении десяти лет играл за коллектив «Сент-Луис Блюз».

Первой звездой дня был признан швейцарский нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Филипп Курашев, оформивший дубль в игре с «Колорадо Эвеланш» (3:2 ОТ). На второй строчке оказался канадский форвард «Нью-Джерси Дэвилз» Доусон Мерсер, который забросил две шайбы в ворота «Лос-Анджелес Кингз» (4:1).

Ранее российский хоккеист добился уникального достижения в клубе НХЛ.

Хоккей. НХЛ
