Российский хоккеист добился уникального достижения в клубе НХЛ

Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов показал лучший результат для новичка команды за последние 36 лет.

В 12 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) он набрал десять очков — на его счету три заброшенные шайбы и семь результативных передач. Быстрее всех в истории «Монреаля» отметку в десять набранных очков среди новичков преодолевал Стефан Лебо, которому в сезоне-1989/90 для этого потребовалось провести 11 матчей.

В ночь на 2 ноября «Монреаль» одержал победу над «Оттавой Сентаорз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:3, Демидов записал на свой счет третью шайбу в сезоне, его гол помог сравнять счет в конце третьего периода и перевести игру в овертайм.

Демидов был выбран под пятым номером клубом «Монреаль Канадиенс» в первом раунде драфта НХЛ-2024, который состоялся в Лас-Вегасе. О переходе Демидова из петербургского СКА в «Монреаль» стало известно в апреле 2025 года, хоккеист заключил с канадским клубом контракт новичка.

Ранее Александр Овечкин повторил худший старт в карьере НХЛ.