Мостовой назвал фаворита матча «Зенит» — «Локомотив»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что петербургский «Зенит» является фаворитом матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Локомотива», передает «Чемпионат».

«Для меня «Зенит» остаётся фаворитом в матче с «Локомотивом», потому что играют в Петербурге. «Зенит» играет дома и понимает, что надо побеждать. Состав у «Зенита» есть, чтобы обыгрывать «Локомотив», — сказал Мостовой.

После 13-ти туров национального первенства петербургская команда, которую тренирует Сергей Семак, расположилась на четвертом месте в турнирной таблице, набрав 26 баллов. В 14-м туре РПЛ «Зенит» на своем поле сразится с московским «Локомотивом» 1 ноября, стартовый свисток прозвучит в 20:15 по московскому времени.

В год столетия клуба «Зенит» остался без трофеев. Команда стала второй в РПЛ, набрав за 30 туров 66 очков и уступив один балл «Краснодару», впервые выигравшему чемпионство. В Кубке России петербургский клуб завершил выступление на стадии финала Пути РПЛ, проиграв московскому ЦСКА в серии послематчевых пенальти.

Ранее «Локомотиву» предрекли первое поражение в чемпионате России.