«Локомотиву» предрекли первое поражение в чемпионате России

Экс-защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит» сможет на своем поле обыграть столичный «Локомотив».

По его словам, «железнодорожникам» пора потерпеть первое поражение в сезоне.

«Зенит» на ходу, они поймали все-таки свою игру, настрой у них такой боевой был против »Динамо. Семак — это очевидно, все-таки выписал игрокам на полную катушку, как положено? Потому что дурака на поле нельзя валять. Они думали, что в легком жанре пройдут по футбольному полю и завоюют три очка в каждом матче и получат хорошую капусту. Так дело не пойдет, все время трудиться надо, все время. Настраивать на игру, потому что иначе не получится ничего. Так что в этом плане «Зенит» на ходу — я думаю, они «Локомотив» прибьют. В конце концов, у «Локомотива» вообще не было ни одного поражения, так что пора ему и сгореть», — заявил Пономарев.

«Локомотив» в данный момент занимает второе место в турнирной таблице, набрав 27 очков после 13 игр. «Зенит» с 26 баллами идет на четвертой позиции. На первом месте располагается действующий чемпион «Краснодар», в активе которого 29 баллов.

