Бразильский боец UFC после победы над англичанином: слава России!

Бразильский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Вальтер Уокер в первом раунде одолел англичанина Луи Сазерленда в бою, который состоялся в прелимах турнира UFC 321, а затем назвал себя настоящим русским мужиком, передает «Чемпионат».

«Слава России! Я же сказал, что заберу ногу. Я настоящий русский мужик. От души, пацаны. Иду до конца», — сказал Уокер.

В смешанных единоборствах Уокер дебютировал в 2020 году, одолев россиянина Дмитрия Плюхова. Всего на счету Уокера 14 побед и одно поражение. Единственный раз он проиграл поляку Лукашу Бржескию. Поединок прошел 6 апреля 2024 года. Это был дебют Уокера в UFC.

В июле 2025 года Уокер заявил, что хочет стать гражданином России.

«Сначала я хочу говорить по-русски. Хочу сказать спасибо моей семье, жене, моему тренеру. Я люблю Россию. Россия — мой дом», — сказал Уокер, который живет в Москве с женой и дочерью с 2020 года.

Ранее Уокер вышел на поединок под песню «Матушка Земля».