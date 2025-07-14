Вышедший под песню «Матушка земля» бразилец хочет получить паспорт России

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) из Бразилии Вальтер Уокер в ближайшее время планирует получить российское гражданство. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на спорте».

О желании спортсмена получить российский паспорт сообщили в его команде.

Уокер вышел на поединок в американском Нэшвилле против нигерийца Кеннеди Нзечукву под песню «Матушка Земля» в исполнении Татьяны Куртуковой. Бразилец заставил сдаться соперника благодаря болевому приему на пятку в первом раунде.

После поединка Уокер начал интервью на русском языке.

«Сначала я хочу говорить по-русски. Хочу сказать спасибо моей семье, жене, моему тренеру. Я люблю Россию. Россия — мой дом», — сказал Уокер, который живет в Москве с женой и дочерью с 2020 года.

В смешанных единоборствах Уокер дебютировал в 2020 году, одолев россиянина Дмитрия Плюхова. Всего на счету Уокера 14 побед и одно поражение. Единственный раз он проиграл поляку Лукашу Бржескию. Поединок прошел 6 апреля 2024 года. Это был дебют Уокера в UFC.

Ранее в России поздравили Уокера с победой фразой «русские идут до конца».