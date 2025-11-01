Легенда «Локомотива» о «Спартаке»: нет смысла что-то менять

Бывший защитник московского «Локомотива» Дмитрий Сенников заявил, что «Спартаку» нет смысла менять тренера до зимней паузы, передает «Чемпионат».

«Сейчас нет смысла что-то менять. Остается месяц, три-пять игр — и будет понятно, на каком месте находится «Спартак». Не уверен, что до зимней паузы кто-то поменяет тренера в «Спартаке», — сказал Сенников.

Встреча между «Краснодаром» и «Спартаком» состоится 2 ноября. Команды выйдут на поле в 19.30 по московскому времени.

В турнирной таблице национального первенства «Краснодар» идет на первой строчке, набрав 29 очков. У его ближайших преследователей — московского «Локомотива» и ЦСКА — на два балла меньше. «Спартак» расположился на шестой строчке в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), в активе команды 22 балла. В прошлом сезоне «Краснодар» стал чемпионом России.

