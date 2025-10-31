В матче «Краснодар» — «Спартак» предсказали удаления

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Масалитин в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и «Спартаком» возможны удаления.

«У »Краснодара» на протяжении двух сезонов есть стабильная игра, а «Спартак» может у кого угодно выиграет, а потом кому угодно проиграть. Игра будет непредсказуемой. В прошлом сезоне «Спартак» обыграл «Краснодар» со счетом 3:0, а дома проиграл со счетом 0:3. Игра будет нервной, с возможными удалениями», — сказал Масалитин.

Встреча между «Краснодаром» и «Спартаком» состоится 2 ноября. Команды выйдут на поле в 19.30 по московскому времени.

В турнирной таблице национального первенства «Краснодар» идет на первой строчке, набрав 29 очков. У его ближайших преследователей — московского «Локомотива» и ЦСКА — на два балла меньше. «Спартак» расположился на шестой строчке в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), в активе команды 22 балла. В прошлом сезоне «Краснодар» стал чемпионом России.

Ранее легенда «Спартака» назвал фаворита матча с «Краснодаром».