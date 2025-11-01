Гимнастка Крамаренко возвращается в спорт

Российская гимнастка Лала Крамаренко официально объявила о возвращении в спорт. Об этом она сообщила в интервью Яне Батыршиной в первом выпуске шоу «Элемент Батыршиной».

«Надеюсь, скоро вернусь на площадку и буду выступать. Очень хочется видеть наших спортсменов на международной арене, чтобы вернуть все те эмоции, которые были раньше», — сказала Крамаренко.

Крамаренко в 2024 году завоевала пять золотых медалей на чемпионате России. На Играх БРИКС в Казани она победила в индивидуальном многоборье, выступая с серьезной травмой. В середине сентября 2023 года Крамаренко стала победительницей Спартакиады сильнейших в индивидуальной программе. Гимнастка также имеет звание мастера спорта России международного класса, является трехкратной чемпионкой мира среди юниоров, а также чемпионкой Европы в командном зачете 2021 года.

Российские спортсмены, представляющие художественную и спортивную гимнастику, не выступали на международных соревнованиях с 2022 года после начала специальной военной операции России на Украине.

В 2025 году Международная федерация гимнастики (FIG) начала выдавать россиянам нейтральный статус для участия в Кубке мира, однако атлеты отказались от участия в соревнованиях. Причиной принятия данного решения стала предвзятость в отношении российских спортсменов, которым необоснованно отказали в получении нейтрального статуса. Крамаренко отказали в нейтральном статусе.

Ранее Крамаренко заявила о желании стать мамой.