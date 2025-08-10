На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российская гимнастка заявила о желании стать мамой

Гимнастка Крамаренко: очень хочу быть мамой
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Чемпионка Европы по художественной гимнастике Лала Крамаренко заявила, что в будущем мечтает стать мамой. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Кем я вижу себя через десять лет? Мамой. Очень хочу быть мамой. Главное, что есть в мире — это семья и любовь. Я бы привела своих детей в гимнастику, но настаивать не буду», — заявила Крамаренко.

В середине сентября 2023 года Крамаренко стала победительницей Спартакиады сильнейших в индивидуальной программе. Спортсменка также имеет звание мастера спорта России международного класса, является трехкратной чемпионкой мира среди юниоров, а также чемпионкой Европы в командном зачете 2021 года.

Лала — дочь знаменитого футбольного вратаря Дмитрия Крамаренко, который известен по выступлениям за московское «Динамо» и владикавказскую «Аланию».

Ранее муж Трусовой показал первые фото новорожденного сына.

