Российская гимнастка заявила о желании стать мамой

Чемпионка Европы по художественной гимнастике Лала Крамаренко заявила, что в будущем мечтает стать мамой. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Кем я вижу себя через десять лет? Мамой. Очень хочу быть мамой. Главное, что есть в мире — это семья и любовь. Я бы привела своих детей в гимнастику, но настаивать не буду», — заявила Крамаренко.

В середине сентября 2023 года Крамаренко стала победительницей Спартакиады сильнейших в индивидуальной программе. Спортсменка также имеет звание мастера спорта России международного класса, является трехкратной чемпионкой мира среди юниоров, а также чемпионкой Европы в командном зачете 2021 года.

Лала — дочь знаменитого футбольного вратаря Дмитрия Крамаренко, который известен по выступлениям за московское «Динамо» и владикавказскую «Аланию».

