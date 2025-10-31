На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский теннисист дисквалифицирован на четыре года за допинг

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) объявило о дисквалификации российского теннисиста Алексея Мокрова за нарушение антидопинговых правил на четыре года. Информация об этом появилась на официальном сайте организации.

Спортсмен был отстранен от соревнований еще в конце апреля 2025 года на основании положительной пробы, сданной им в ноябре прошлого года на турнире в Шарм-эш-Шейхе. В его пробе было обнаружено 1,7 нг/мл метаболита нандролона, что ниже минимально допустимого значения, которое разрешает Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

В монреальской лаборатории был проведен еще тест, результаты которого показали, что 19-NA имеет экзогенное (внешнее) происхождение, что и привело к обвинению российского спортсмена в употреблении нандролона.

ITIA основали в 2021 году. Задачей органа является наблюдение и реализация антидопинговых и антикоррупционных программ в этом виде спорта.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее Даниил Медведев сравнил судейскую ошибку в матче «Мастерса» с фильмом ужасов.

