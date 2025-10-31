«Я боялся»: тренер ЦСКА обрадовался из-за отсутствия подарка на день рождения

Тренер ЦСКА Челестини не получил галстук на день рождения и обрадовался

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини порадовался тому, что в армейском клубе ему не подарили на день рождения галстук.

«Галстук мне не подарили. Мне сказали, что это традиция здесь, я боялся, что мне подарят галстук. Меня поздравили, но ничего не подарили, значит, возможно, мы выиграем. Но ребята каждый день дарят мне честь и радость от тренировок, они делают меня счастливым. Сегодня был подарок в виде трех очков», — заявил специалист на пресс-конференции после матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), где ЦСКА обыграл «Пари Нижний Новгород».

31 октября Челестини, который возглавил армейцев летом 2025 года, исполнилось 50 лет.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась с результатом 2:0. Счет в матче открыл Иван Обляков, который на 40-й минуте реализовал 11-метровый удар. Второй гол армейцев оформил Матвей Кисляк на 82-й минуте. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Сергей Карасев.

После этого матча ЦСКА возглавил турнирную таблицу РПЛ, набрав 30 очков. При этом ближайшие преследователи — «Краснодар» (29 баллов) и московский «Локомотив» (27 очков) — свои матчи 14-го тура еще не играли. В следующем матче армейский клуб на выезде сыграет с махачкалинским «Динамо» 8 ноября, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 16:30 по московскому времени.

