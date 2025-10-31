«Дело не в деньгах»: экс-тренер сборной России Капелло о готовности возглавить «Спартак»

Бывший тренер сборной России по футболу Фабио Капелло отказался возглавить московский «Спартак». Его слова приводит «Советский спорт».

«Хочу ли я стать новым тренером «Спартака»? Нет, извините. Дело не в деньгах, я уже не тренирую, закончил», — заявил он.

Капелло тренировал российскую сборную четыре года и вывел ее на чемпионат мира — 2014, где российские футболисты не сумели выйти из группы. В 2018 году итальянский специалист объявил о завершении тренерской карьеры.

20 октября в СМИ появилась информация, что «Спартак» решил расторгнуть контракт с тренером Деяном Станковичем. Однако 28 октября агент Тимур Гурцкая заявил, что «Спартак» пока прекратил поиски замены.

За последние пять лет в «Спартаке» сменилось семь главных тренеров, включая таких специалистов, как Паоло Ваноли, Гильермо Абаскаля и Руй Виторию. Станкович стал восьмым наставником за этот период, возглавив команду летом 2024 года.

«Спартак» идет на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка за 13 туров.

Ранее легенда ЦСКА заявил о проблемах «Спартака» из-за ситуации со Станковичем.