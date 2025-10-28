На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Появились подробности о будущем Станковича в «Спартаке»

Агент Гурцкая: в «Спартаке» публично замену Станковичу больше не ищут
Алексей Филиппов/РИА Новости

Известный футбольный агент Тимур Гурцкая в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат» заявил, что московский 2Спартак» прекратил публичные поиски замены для главного тренера команды Деяна Станковича.

«Расскажу разговоры изнутри «Спартака». Такое впечатление, что прошел некий цунами или ураган и сейчас абсолютное затишье — Станкович тренер «Спартака». По крайней мере публично они [замену] не ищут больше», — поделился он.

20 октября в СМИ появилась информация, что «Спартак» решил расторгнуть контракт с тренером Деяном Станковичем.

За последние пять лет в «Спартаке» сменилось семь главных тренеров, включая таких специалистов, как Паоло Ваноли, Гильермо Абаскаля и Руй Виторию. Станкович стал восьмым наставником за этот период, возглавив команду летом 2024 года. Под его руководством команда провела 11 матчей в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), одержав пять побед, три ничьих и потерпев три поражения.

«Спартак» идет на шестом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 22 очка за 13 туров.

Ранее была названа причина, по которой «Спартак» отказался от российского тренера.

