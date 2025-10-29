Легенда ЦСКА заявил о проблемах «Спартака» из-за ситуации со Станковичем

Экс-игрок Масалитин: хорошего в ситуации со Станковичем для «Спартака» мало

Бывший футболист московских ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин в комментарии «Газете.Ru» заявил, что постоянные разговоры о смене главного тренера красно-белых могут негативно влиять на состояние команды.

«Естественно, что хорошего в этом мало. Проиграл «Спартак», значит, команда ищет нового главного тренера, выиграл — не ищет. Ничего хорошего плане морального устоя в команде. Потому что это нервы. Сегодня ты главный тренер, завтра ты уже не главный тренер. Он дает установку, а к нему могут относиться, мол, зачем ты даешь установку, если тебя завтра снимут. Или зачем ты, мол, нас тренируешь, если ты скоро уйдешь. Такое может быть отношение, и это самое плохое», — отметил он.

20 октября в СМИ появилась информация, что «Спартак» решил расторгнуть контракт с тренером Деяном Станковичем. Однако 28 октября агент Тимур Гурцкая заявил, что «Спартак» пока прекратил поиски замены.

За последние пять лет в «Спартаке» сменилось семь главных тренеров, включая таких специалистов, как Паоло Ваноли, Гильермо Абаскаля и Руй Виторию. Станкович стал восьмым наставником за этот период, возглавив команду летом 2024 года.

«Спартак» идет на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка за 13 туров.

Ранее экс-игрок «Спартака» сравнил игроков команды с мягкотелыми игрушками.