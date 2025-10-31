ЦСКА потерял защитника за несколько секунд до начала матча

Защитник ЦСКА Мойзес травмировался перед началом матча РПЛ с «Пари НН»

Бразильский защитник московского ЦСКА Мойзес получил повреждение прямо перед началом матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Пари Нижним Новгородом».

Футболист перед стартовым свистком выполнял легкие разминочные упражнения и получил повреждение икроножной мышцы. Тренерский штаб армейцев был вынужден сделать рокировку стартового состава, на поле появился Артем Бандикян.

Встреча проходит в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого назначен Сергей Карасев. ЦСКА ведет со счетом 1:0 благодаря голу Ивана Облякова.

После 13-ти туров национального первенства ЦСКА идет на третьей строчке в турнирной таблице, набрав 27 очков. Нижегородская команда — аутсайдер лиги, клуб, набравший семь очков, идет на последнем, 16 месте.

В следующем матче армейский клуб на выезде сыграет с махачкалинским «Динамо» 8 ноября, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 16:30 по московскому времени. «Пари НН» дома в тот же день примет казанский «Рубин». Встреча также начнется в 16:30 мск.

