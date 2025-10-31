Медведев сравнил судейскую ошибку в матче «Мастерса» с фильмом ужасов

Российский теннисист Даниил Медведев подробно объяснил спорный эпизод, связанный с неправильным использованием видеоповтора, произошедший в матче третьего круга «Мастерса» в Париже против итальянца Лоренцо Сонего, передает «Чемпионат».

«Это неприятно, ведь судьи приняли неверное решение. Правила гласят, что я имел право потребовать просмотр повтора только после окончания розыгрыша. Если бы я проиграл матч, не знаю, что было бы. Это был бы фильм ужасов для супервайзеров ATP», — заявил Медведев.

Матч завершился победой россиянина со счетом 3:6, 7:6 (7:5), 6:4.

Для Медведева этот результат стал первым выходом в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» с 2021 года. Следующим соперником россиянина станет победитель пары Александр Зверев — Алехандро Давидович-Фокина.

Медведев сменил в 2025 году своего бессменного еще с юниорского тура наставника француза Жиля Сервару на шведа Томаса Юханссона и австрийца Рохана Гетцке. После этого Медведев смог впервые с 2023 года выиграть турнир АТР.

