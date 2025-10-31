На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Спартак» поборется с «Динамо» за бразильского игрока

«Спартак» поборется с киевским «Динамо» за бразильца Леандриньо
true
true
true
close
Ivan Del Val/Keystone Press Agency/Global Look Press

Московский «Спартак» заинтересован в приобретении защитника бразильского «Васко да Гамы» Леандриньо. Об этом сообщает Antenados no Futebol.

В ближайшее время администрация «Спартака» направит официальное предложение в бразильский клуб.

«Васко да Гама» не будет препятствовать переходу из-за высокой конкуренции на позиции левого защитника. Прежде сообщалось об интересе киевского «Динамо» к игроку.

20-летний Леандриньо является воспитанником «Васко да Гамы» и выступает за клуб с 2024 года. В 2025 году он находился в аренде в саудовском «Аш-Шабабе». В текущем сезоне защитник провел на поле 45 минут, не отметившись результативными действиями. В его активе 10 матчей за молодежную сборную Бразилии.

«Спартак» идет на шестом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 22 очка за 13 туров

В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

Ранее Александр Сильянов заявил, что ситуация с возможным уходом капитана из клуба никак не отражается на игроках.

