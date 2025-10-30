На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«На команде уход капитана никак не отражается»: защитник «Локомотива»

Защитник «Локомотива» Сильянов: уход Баринова для команды не чувствуется
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Защитник «Локомотива» Александр Сильянов заявил, что ситуация с возможным уходом капитана команды Дмитрия Баринова из клуба не оказывает влияния на командную атмосферу. Его слова приводит Legalbet.

«На команде это вообще никак не отражается, ничего не чувствуется. Все просто спокойно работают и стараются ему на этот счет ничего не говорить, не спрашивать лишний раз», — отметил Сильянов. Он добавил, что лично хотел бы сохранения Баринова в составе «Локомотива», но считает бессмысленным постоянное обсуждение этой темы с игроком.

«Локомотив» предложил полузащитнику два улучшенных варианта контракта, но оба были отклонены.

Баринов выступает за железнодорожников с 2015 года, его текущее соглашение истекает в конце сезона. В нынешнем чемпионате 29-летний футболист провел 18 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач. Согласно данным Transfermarkt, стоимость игрока оценивается в 9 миллионов евро.

Ранее Владимир Пономарев выразил уверенность в победе ЦСКА в матче с «Пари НН».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами