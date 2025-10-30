«На команде уход капитана никак не отражается»: защитник «Локомотива»

Защитник «Локомотива» Александр Сильянов заявил, что ситуация с возможным уходом капитана команды Дмитрия Баринова из клуба не оказывает влияния на командную атмосферу. Его слова приводит Legalbet.

«На команде это вообще никак не отражается, ничего не чувствуется. Все просто спокойно работают и стараются ему на этот счет ничего не говорить, не спрашивать лишний раз», — отметил Сильянов. Он добавил, что лично хотел бы сохранения Баринова в составе «Локомотива», но считает бессмысленным постоянное обсуждение этой темы с игроком.

«Локомотив» предложил полузащитнику два улучшенных варианта контракта, но оба были отклонены.

Баринов выступает за железнодорожников с 2015 года, его текущее соглашение истекает в конце сезона. В нынешнем чемпионате 29-летний футболист провел 18 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач. Согласно данным Transfermarkt, стоимость игрока оценивается в 9 миллионов евро.

