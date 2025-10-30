Фетисов призвал не беспокоиться о результативности Овечкина в текущем сезоне

Фетисов: я сейчас не стал бы переживать за Овечкина на старте сезона

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов призвал не беспокоиться о текущих статистических показателях в текущем сезоне российского форварда Александра Овечкина. Его слова приводит РИА Новости.

«Идет только начало регулярного сезона. Главная задача для Саши — набрать оптимальную форму. И хорошо сыграть в плей-офф. Я сейчас не стал бы за него переживать», — заявил Фетисов.

Для хоккеиста это уже 21-й сезон в Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и последний по условиям действующего контракта.

В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. Юбилейной для форварда стала домашняя игра «Вашингтон Кэпиталз» против «Оттава Сенаторз», которая завершилась разгромным поражением хозяев со счетом 1:7.

Следующий матч «Вашингтон» проведет против «Нью-Йорк Айлендерс» 1 ноября, стартовая сирена прозвучит в 2:00 по московскому времени.

Ранее депутат Журова заявила, что Малкин и Овечкин не занимаются ерундой, как некоторые футболисты.